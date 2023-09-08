Во Владимире начала работу межрегиональная ярмарка-фестиваль организаций потребительской...

Во Владимире начала работу межрегиональная ярмарка-фестиваль организаций потребительской кооперацииВо Владимире сегодня начала работу межрегиональная ярмарка-фестиваль организаций потребительской кооперации. Она проводится в рамках международного форума "Кооперация, время, традиции, люди".Ярмарка разместилась в Центральном городском парке города Владимира. В павильонах и передвижных лавках - продукция предприятий кооперации со всей России. От Астрахани до Ярославля и Тулы. Каждый регион , в том числе Владимирская область, представляет свои уникальные бренды. От мстёрской вышивки до покровскогопряника. Работает город мастеров. Торжественно открыл ярмарку губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Внутри региона создать кооперацию между малыми фермерскими хозяйствами,предприятиями народных художественных промыслов, поддержать их приобретением необходимого оборудования, поддержать приобретение автолавок, которые могли бы позволить осуществлять торговлю, доставку товаров в удаленные населенные пункты, где нет крупной торговли.