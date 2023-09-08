Во Владимире осужден водитель автобуса, сбивший насмерть пешехода Октябрьским районным судом...

Во Владимире осужден водитель автобуса, сбивший насмерть пешеходаОктябрьским районным судом вынесен приговор в отношении жителя Владимира. Установлено, что 25 января 2023 водитель автобуса, двигаясь по улице Мира в сторону улицы Полины Осипенко выполнял очередной рейс, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Мужчина не уступил дорогу пожилой женщине, переходившей дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и совершил наезд на неё.В результате ДТП пенсионерка скончалась.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 года 3 месяца с отбыванием в колонии-поселении. А также лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.Кроме того, осужденный добровольно выплати 1 миллион рублей потерпевшей – племяннице погибшей женщины.Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com