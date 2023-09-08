Во Владимире продолжают подводить итоги конкурса Лучшие сады города Владимира. Одним из них...

Во Владимире продолжают подводить итоги конкурса "Лучшие сады города Владимира".Одним из них оказался детский сад №91 "Аленький цветочек" благодаря своему проекту "Мы верим в каждого". Этим видео поделились в мэрии.Проект - для детей с ограниченными возможностями здоровья. На грант в 200 тысяч рублей в детском саду открыли сенсорную комнату для малышей. Здесь появился импровизированный аквариум с рыбками, столы для рисования песком, "сухой" бассейн. Набор музыкальных инструментов: ложки, треугольник, мини-гармошка, ксилофон. В "Аленьком цветочке" сейчас 10 групп и почти 200 детей. Ребята изучают правила дорожного движения, помогают воспитателям ухаживать за садом, а в игровой комнате у них - самые современные развивающие игрушки.