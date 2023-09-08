Мясо алтайского марала, оренбургские платки, вологодское масло и башкирский мед – все это жители Владимира могут приобрести на ярмарке-фестивале в Центральном парке. 20 регионов России

Мясо алтайского марала, оренбургские платки, вологодское масло и башкирский мед – все это жители Владимира могут приобрести на ярмарке-фестивале в Центральном парке. 20 регионов России представляют свои товары в рамках международного форума «Кооперация: время, традиции, люди». Ярмарка-фестиваль открылась в Центральном парке сегодня, 8 сентября. В белых шатрах на центральной аллее расположились товары из Башкирии, Марий