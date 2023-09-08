Во Владимирской области будут судить бывшего судебного пристава за незаконный оборот запрещенных...
Во Владимирской области будут судить бывшего судебного пристава за незаконный оборот запрещенных веществ.
Следователями регионального СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего младшего судебного пристава отделения судебных приставов Гусь-Хрустального района.
По версии следствия, 23-летний мужчина в период с мая по июнь 2023 года, находясь по месту своего жительства, в целях получения преступного дохода через сеть Интернет дважды приобретал психотропное вещество в крупном размере. Далее, помещал в тайники-«закладки» на территории Гусь-Хрустального, а также приобрел для личного употребления наркотическое средство в значительном размере, которое хранил у себя в квартире.
После очередной «закладки» психотропного вещества он был задержан сотрудниками УФСБ и УНК УМВД, а запрещенное вещество из 15 тайников изъято.
В ходе расследования мужчина вину признал, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.
Его уголовное дело передается в суд.
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