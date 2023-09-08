Во Владимирской области будут судить бывшего судебного пристава за незаконный оборот запрещенных...

Во Владимирской области будут судить бывшего судебного пристава за незаконный оборот запрещенных веществ.Следователями регионального СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего младшего судебного пристава отделения судебных приставов Гусь-Хрустального района.По версии следствия, 23-летний мужчина в период с мая по июнь 2023 года, находясь по месту своего жительства, в целях получения преступного дохода через сеть Интернет дважды приобретал психотропное вещество в крупном размере. Далее, помещал в тайники-«закладки» на территории Гусь-Хрустального, а также приобрел для личного употребления наркотическое средство в значительном размере, которое хранил у себя в квартире.После очередной «закладки» психотропного вещества он был задержан сотрудниками УФСБ и УНК УМВД, а запрещенное вещество из 15 тайников изъято.В ходе расследования мужчина вину признал, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Его уголовное дело передается в суд.Фото: https://www.pxfuel.com