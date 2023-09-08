В деревне Пекша Петушинского района заработала модельная библиотека.

В деревне Пекша Петушинского района заработала модельная библиотека. Подобное культурное учреждение – третье в муниципальном образовании и 18 во Владимирской области. Такой информацией поделилась пресс-служба регионального правительства.Торжественная церемония открытия состоялась 6 сентября. В этот день библиотеку посетили представители областной и районной администраций, а также местные жители.Отмечается, что реновация учреждения проводилась по нацпроекту «Культура». На модернизацию библиотеки было потрачено 5 млн рублей из федерального бюджета и свыше миллиона из муниципальной казны.Теперь в учреждении появились места для отдыха и творческие мастерские, IT-зона и пространство для детей. Библиотечный фонд пополнили более 1500 книжных новинок. Также заведение приспособили для людей с ограниченными возможностями здоровья.Модельная библиотека постепенно становится важным центром культурной жизни на селе. Уже сегодня в её стенах собираются члены различных клубов, творческих объединений и кружков. В будущем число посетителей должно только возрасти.