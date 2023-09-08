Во Владимирской области попавший под следствие за неуплату налогов бизнесмен выплатил более 69 млн....

Во Владимирской области попавший под следствие за неуплату налогов бизнесмен выплатил более 69 млн. рублей.Следователями регионального СК завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации в Карабаново, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.Следствием установлено, что он представил в налоговые органы документацию, содержащую заведомо ложные сведения о закупке сырья у фиктивных юридических лиц. И тем самым уклонился от уплаты налогов на общую сумму 47,4 млн. рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Уже в ходе расследования в бюджет (с учетом штрафов и пени) предприятием им уплачено более 69 млн. рублей.Уголовное дело прекращено.Фото: https://www.pxfuel.com