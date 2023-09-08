Во Владимирской области продолжается марафон За честные выборы.
Напомним, Центр общественного...
Во Владимирской области продолжается марафон "За честные выборы".
Напомним, Центр общественного наблюдения действует на базе филиала РАНХиГС.
Ход выборов отслеживают благодаря видеотрансляции с избирательных участков Владимирской области. Наблюдение проходит и в очном формате. Общественники выезжают на избирательные участки региона. По словам председателя Общественной Палаты Владимирской области Анатолия Аннина, несмотря на конец рабочей недели, в первый день голосования желающих выполнить свой гражданский долг много.
Анатолий Аннин, председатель Общественной Палаты Владимирской области:
- Наши коллеги работали во Владимире, посещали участки, смотрели как работают избирательные комиссии. Кончено, наблюдатели которых готовила Общественная Палата. В целом все прошло без эксцессов.