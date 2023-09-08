Во Владимирской области продолжается марафон За честные выборы. Напомним, Центр общественного...

Во Владимирской области продолжается марафон "За честные выборы".Напомним, Центр общественного наблюдения действует на базе филиала РАНХиГС.Ход выборов отслеживают благодаря видеотрансляции с избирательных участков Владимирской области. Наблюдение проходит и в очном формате. Общественники выезжают на избирательные участки региона. По словам председателя Общественной Палаты Владимирской области Анатолия Аннина, несмотря на конец рабочей недели, в первый день голосования желающих выполнить свой гражданский долг много.Анатолий Аннин, председатель Общественной Палаты Владимирской области:- Наши коллеги работали во Владимире, посещали участки, смотрели как работают избирательные комиссии. Кончено, наблюдатели которых готовила Общественная Палата. В целом все прошло без эксцессов.