Во Владимирской области сотрудница поставщика ресурсов в ЖКХ гасила коммунальные долги своих...

Во Владимирской области сотрудница поставщика ресурсов в ЖКХ гасила коммунальные долги своих близких за счет других клиентов.Ковровской горпрокуратурой установлено, что с апреля 2021 по июнь 2022 года, работница одной из ресурсоснабжающих организаций совершала переводы денежных средств с лицевых счетов абонентов на счета своих близких, погашая их задолженность за поставку тепловой энергии. Которая накопилась из-за систематической неоплаты.В целом было похищено более 170 тыс рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Отдел дознания МО МВД России «Ковровский» по материалам проверки возбудил уголовное дело.Фото: https://www.pxfuel.com