Во Владимирской области стартовали выборы депутатов в Законодательное Собрание 8-ого созыва. В...

Во Владимирской области стартовали выборы депутатов в Законодательное Собрание 8-ого созыва.В регионе этим утром стартовали выборы в Законодательное Собрание Владимирской области 8-ого созыва.Ровно в 8 утра свои двери для избирателей распахнули 975 участков во всех территориях области. Еще 3 участка начнут свою работу в воскресенье, они откроются в местах временного пребывания- больницах во Владимире и Коврове.Напомним, выборы в региональный парламент пройдут в трехдневном формате. 8, 9 и 10 сентября. Обеспечивать процедуру голосования все эти дни будут почти 10 тысяч членов участковых избирательных комиссий.Впервые во Владимирской области проголосовать можно будет дистанционно. Выбрать этот формат избиратели могли до 4 сентября. Как сообщает областная избирательная комиссия, заявления на участие в дистанционном электронном голосовании направили более 43 тысяч избирателей.