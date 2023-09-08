Одним из первых проголосовал Александр Авдеев. В социальных сетях губернатор поделился, что успел посетить избирательный участок до работы и уже отдал свой голос. Избирательные участки

Одним из первых проголосовал Александр Авдеев. В социальных сетях губернатор поделился, что успел посетить избирательный участок до работы и уже отдал свой голос. Избирательные участки открылись сегодня, 8 сентября, с 8 часов утра. Всего на территории региона будет работать 978 участков. Из них на 327 пунктах установлены камеры онлайн-наблюдения, трансляция будет идти непрерывно в штабе