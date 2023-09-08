Федеральную автодорогу М-7 «Волга» во Владимирской области начали готовить к зимнему сезону.

Федеральную автодорогу М-7 «Волга» во Владимирской области начали готовить к зимнему сезону. Об этом проинформировала пресс-службаДо конца сентября 2023 года специалисты должны обновить 7 участков дорожного полотна общей площадью 67 тыс. квадратных метров. Ремонтные работы будут идти возле Владимира, а также в Вязниковском, Гороховецком и Ковровском районах.«Обращаем внимание, что в местах производства работ действуют временные ограничения. Движение организуют по суженной проезжей части. Максимальная скорость – 50 км/ч. Просим водителей быть предельно внимательными при проезде ремонтных участков», – говорится в сообщении пресс-службы организации.