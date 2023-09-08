Во Владимирской области успешно стартовали выборы в Законодательное собрание восьмого созыва....

Во Владимирской области успешно стартовали выборы в Законодательное собрание восьмого созыва.Голосование завершится в воскресенье в 20:00. Подробнее о первом дне выборов - в нашем обзоре.День голосования на избирательных участках начинается с гимна Российской Федерации. Несмотря на ранний час, избирателей много.Виктория Монахова, избиратель:- Я являюсь гражданином Российской Федерации, очень люблю свою страну и готова выразить свою гражданскую позицию.Одним из первых свой голос отдал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он пришёл на избирательный участок в селе Сновицы Суздальского района. Глава региона проголосовал до начала рабочего дня.Александр Авдеев губернатор Владимирской области:-Призываю всех жителей области также выразить свое мнение, проголосовать, сформировать в общем то повестку, по которой мы будем жить ближайшие 5 лет . Я уверен, что голосование трехдневное пройдет конструктивно, в такой рабочей обстановке, спокойно и ближайшее время мы сформируем состав депутатов Законодательного собрания.Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв проголосовал в школе №46 микрорайона Коммунар.По его словам, хотел проголосовать очно, не дистанционно и лично оценить работу участка.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Удобное для наших жителей и оно защищено большими степенями защиты, поэтому принципе голосовать онлайн совершенно безопасно. Ну я с другой точки зрения и стороны человек советской формации конечно мне привычнее приходить на избирательный участок, пообщаться здесь с людьми.Проголосовать дистанционно в регионе можно впервые. По данным облизбиркома, заявления на участие в дистанционном электронном голосовании направили свыше 43 тысяч избирателей. А это уже участок в школе № 41 Владимира. Здесь голосовал глава города Владимира Дмитрий Наумов.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:- Трехдневное голосование дает возможность более планомерно распределить свое время, чтобы и УИКи могли нормально отработать, выполнить все необходимые действия.Для председателя Совета народных депутатов города Владимира Николая Толбухина участие в голосовании- семейная традиция.Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г.Владимира:- И вот уже тогда я это ощутил, осознал. Все взрослые были такие торжественные, праздничные. И отец учил меня, что каждый голос важен.Всего в регионе почти тысяча избирательных участков. Более двадцати названы в честь героев Великой Отечественной войны, известных уроженцев владимирского края. Например, участок в школе № 43 носит имя диктора Всесоюзного радио - Юрия Левитана.Елена Крылова, председатель участковой избирательной комиссии № 367:- По нашим наблюдениям люди более пожилого возраста приходят голосовать. Есть такие, кто не может придти голосовать - те заказывают урну на дом - мы выезжаем и голосуют они на дому."За честные выборы" - инициатор традиционного марафона Общественная палата региона. Центр общественного наблюдения работает во владимирском филиале РАНХиГС. 2500 наблюдателей прошли специальное обучение.Галина Мизелёва, руководитель штаба общественного наблюдения:- Наблюдатели осваивали "золотой стандарт наблюдателя, как правильно должна быть организована история на избирательном участке и разбирали кейсы, которые могут возникнуть во время избирательной кампании.На трехстах двадцати семи избирательных участках непрерывно ведётся видеотрансляция. Также камеры установлены во всех 23 территориальных избирательных комиссиях. Открытость и прозрачность- приоритет.Анастасия Сахарова. Александра Лебедикова, Илья Хлудов, Вести-Владимир