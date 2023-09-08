Летом 2025 года на территории между подмосковными Люберцами и районом Некрасовка в Москве появится новое рекреационное пространство – Парк Дружбы. Об этом сообщили губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Летом 2025 года на территории между подмосковными Люберцами и районом Некрасовка в Москве появится новое рекреационное пространство – Парк Дружбы. Об этом сообщили губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.«Новый парк мы символически назвали Парк Дружбы. Он соединит два больших микрорайона, в одном (в Москве) уже сегодня живет около 100 тыс. человек, а у нас в Люберцах – около 60 тыс. Эта территория, которая нуждалась в особой заботе (и нас просили об этом жители), через полтора года будет выглядеть совсем по-другому», – заявил губернатор Подмосковья.Парк Дружбы предполагает капитальный ремонт и благоустройство территории. В рамках проекта будет осуществлена очистка акватории озера и строительство моста, соединяющего южный и северный берега, добавил Воробьев.Кроме того, это рекреационное пространство будет оборудовано пешеходными и велосипедными маршрутами, лодочной станцией, детскими и спортивными площадками, системой освещения, а также зонами отдыха и рыбалки.В свою очередь, мэр Собянин подчеркнул масштабное сотрудничество между Московской областью и Москвой по разным направлениям, включая благоустройство территорий.Такое сотрудничество между двумя регионами является важным аспектом для обеспечения комфортной жизни жителей обеих территорий, подытожил мэр Москвы.Стоит отметить, что на данный момент уже идут работы по передаче земельных участков для проекта. Начало его реализации запланировано на май следующего года. Общая площадь Парка Дружбы составит более 40 гектаров.