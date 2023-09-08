Назван список категорий граждан, которым может быть предоставлено жилье, и условия для его получения.

Назван список категорий граждан, которым может быть предоставлено жилье, и условия для его получения.Покупка собственной недвижимости – больная тема для многих людей. Далеко не каждый может позволить себе приобрести квартиру или дом, не влезая в кредиты и ипотеки. Однако у некоторых есть возможность получить жилье от государства по жилищному сертификату.ГЖС дает право на получение субсидии при покупке недвижимости. Сумма, предоставляемая по сертификату, определяется в зависимости от состава семьи и стоимости одного квадратного метра на момент получения. Его нельзя применять больше одного раза, использовать для других целей, а также подарить или передать по наследству.Чтобы получить ГЖС, необходимо выполнить ряд шагов. Подготовьте заявление и необходимые документы, а затем обратитесь с ними в воинскую часть или администрацию. Документы должны рассмотреть, а вас – поставить в очередь. Когда ваша очередь подойдет, сертификат будет выдан. Чтобы срок действия ГЖС не истек, его необходимо использовать в установленные сроки. В течение трех месяцев после получения предоставьте сертификат в банк и подайте все нужные документы в течение семи.Для получения и использования ГЖС необходимо не только соблюсти ряд условий, но и относиться к определенной категории граждан. Список тех, кому может быть предоставлен сертификат, озвучили . Также он указан в Постановлении Правительства РФ №153.Ранее "Дни.ру" о том, что эксперты ожидают снижения спроса на ипотеку в России к октябрю