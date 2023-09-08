Житель Александрова, угрожая пистолетом, отнял у прохожего мобильный телефон. 31 августа 2023 года...

Житель Александрова, угрожая пистолетом, отнял у прохожего мобильный телефон.31 августа 2023 года 18-летний житель Александрова обратился в отдел полиции и пояснил, что около 23:30 на улице Двориковское шоссе неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, похитил его мобильный телефон стоимостью 8 000 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления может быть причастен 32-летний житель Подмосковья. Он проживал летом в СНТ расположенном рядом с Двориковским шоссе.Полицейские застали предполагаемого злоумышленника в дачном доме. Мужчина сразу во всем сознался. Он рассказал, что накануне был пьян и, поссорившись с супругой, ушел из дома гулять с собакой. По дороге фигурант зашел в магазин за алкоголем и выпил еще. В темноте он увидел молодого человека, который шел ему навстречу со смартфоном в руках.В этот момент нетрезвый фигурант решил украсть гаджет. Он проследовал за парнем, достал из своего рюкзака неисправный травматический пистолет и, догнав его, потребовал отдать ему мобильный. Испугавшись, юноша отдал телефон.Позже злоумышленник осознал, что совершил преступление и, пытаясь избавиться от телефона, закопал его на улице под деревом, а сам вернулся на дачу. Подозреваемый признал свою вину. Полицейские обнаружили украденный телефон в указанном фигурантом месте. Он изъят.В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ).Подозреваемого заключили под домашний арест.Фото pxfuel.com