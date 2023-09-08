Жителей Владимирской области предупреждают о новой мошеннической схеме с льготами. Очередная...

Жителей Владимирской области предупреждают о новой мошеннической схеме с льготами.Очередная мошенническая схема с льготами чаще всего встречается в Telegram, предупреждают специалисты. Там под видом «Госуслуг» стали распространять рекламу о том, как «быстро и легко получить пособие при рождении ребёнка», оформить пособие 45 тысяч рублей, «если у вас есть хоть один родственник» и так далее.В результате, реклама переводит пользователей в фейковые каналы, для подписки они размещают ссылки на мошеннические боты и сайты. При переходе по ним можно скомпрометировать свои данные, остаться без денег или поймать вирус.Фото: https://www.pxfuel.com