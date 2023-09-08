В деревне Лубенцы Камешковского района появилась площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО.

В деревне Лубенцы Камешковского района появилась площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.Новый объект возведён по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Немаловажно, что по соседству находится школа, ученики которой смогут заниматься на современных тренажёрах и проводить уроки физкультуры.В ведомстве особо подчёркивают универсальность площадки. Здесь есть турники, брусья и масса других снарядов для поддержания хорошей физической формы.В ближайшие дни подобный спортивный объект должен открыться в селе Новки. Всего же с начала реализации проекта «Спорт – норма жизни» в 33-регионе построили 19 площадок для ГТО.