Житель Петушинского района престанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего.

Житель Петушинского района престанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Преступление было совершено 20 июня в деревне Глубоково. Правоохранители установили, что подозреваемый распивал спиртное с сожителем родной матери. Женщина попросила пьяного друга пойти спать, но тот воспротивился и начал скандалить. Обвиняемый вступился за мать и побил собутыльника, а затем взял железную гирю и не менее 6 раз приложился тяжёлым предметом по голове потерпевшего. Мужчина умер на месте.Отмечается, что во время допроса подозреваемый лишь частично признал вину. Он не отрицает, что бил покойного руками и ногами, однако утверждает, что гирю не трогал. По его словам, пострадавший сам несколько раз упал на спортинвентарь.В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.