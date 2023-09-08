Жителю Петушков до смерти забившего сожителя своей матери, грозит реальный срок Заместителем...

Жителю Петушков до смерти забившего сожителя своей матери, грозит реальный срокЗаместителем прокурора Петушинского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.Следствием установлено, что вечером 20 июня 2023 года мужчина в одном из домов деревни Глубоково распивал алкоголь с сожителем своей матери. Женщина попыталась уговорить последнего пойти спать, но тот не согласился и между ними произошёл конфликт.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемый, рассердившись, нанёс обидчику матери удар ногой в живот, затем ударил его по голове металлической гирей. От полученных травм потерпевший скончался.Злоумышленника заключили под стражу. Вину он признал частично. Обвиняемый не отрицал, что бил жертву руками и ногами, но пояснил, что на гирю несколько раз падал сам из-за того, что был сильно пьян.Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.Фото pxfuel.com