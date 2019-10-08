7 октября в городе Лимбург-ан-дер-Лан федеральной земли Гессен в центральной части Германии грузовик на полном ходу начал таранить легковые автомобили. Согласно последним данным, в результате ЧП пострадали по меньшей мере 17 человек. СМИ сообщают о том, что власти расценивают произошедшее как теракт.

7 октября в городе Лимбург-ан-дер-Ланфедеральной земли Гессен в центральной части Германии грузовик на полном ходу начал таранить легковые автомобили. Согласно последним данным, в результате ЧП пострадали по меньшей мере 17 человек. СМИ сообщают о том, что власти расценивают произошедшее как теракт.Стали известны обстоятельства теракта в городе Лимбург-ан-дер-Лан. Грузовик, который протаранил стоявшие на светофоре легковые автомобили, был угнан, передает . Водителя выкинул из кабины 30-летний мужчина, который переехал в Германию из Сирии в качестве беженца еще в 2015 году.Материал дополняется.