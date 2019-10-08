7 октября в городе Лимбург-ан-дер-Лан федеральной земли Гессен в центральной части Германии грузовик на полном ходу начал таранить легковые автомобили. Согласно последним данным, в результате ЧП пострадали по меньшей мере 17 человек. СМИ сообщают о том, что власти расценивают произошедшее как теракт.

7 октября в городе Лимбург-ан-дер-Ланфедеральной земли Гессен в центральной части Германии грузовик на полном ходу начал таранить легковые автомобили. Согласно последним данным, в результате ЧП пострадали по меньшей мере 17 человек. СМИ сообщают о том, что власти расценивают произошедшее как теракт.Стали известны обстоятельства теракта в городе Лимбург-ан-дер-Лан. Грузовик, который протаранил стоявшие на светофоре легковые автомобили, был угнан, передает . Водителя выкинул из кабины 32-летний мужчина, который переехал в Германию из Сирии в качестве беженца еще в 2015 году.Несмотря на сообщения СМИ о том, что власти расценивают произошедшее как теракт, сами официальные лица эту информацию подтверждать не спешат. "Идет расследование, и я вам к настоящему времени еще не могу сказать, как квалифицировать это преступление", – заметил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.Сообщается, что в результате аварии, которую устроил беженец, пострадали 17 человек. При этом, по данным СМИ, двое из них до сих пор находятся в больнице, причем один – в критическом состоянии. Официальные же власти заявляют о девяти пострадавших, один из которых – сам водитель.По данным газеты Bild, подозреваемый беженец из Сирии уже несколько раз пытался угнать грузовик. Издание ZDF и вовсе сообщало о террористическом прошлом нашедшего в Германии приют мигранта. В Сети появилась информация со слов очевидцев о том, что подозреваемый выкрикивал религиозные лозунги после совершения теракта.Новый теракт, произошедший в Германии, привел пользователей Сети в ужас. Кто-то поразился будничности произошедшего, другие обратили внимание на попытки немецких властей замять дело и не придавать ЧП широкой огласке.Материал дополняется.