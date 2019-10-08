Более более 150 развлекательно-познавательных мероприятий было проведено для лучших классов

В 2020 году уже третий раз во всех школах города и области стартовала ежегодная акция "Лучший Ученик", организаторами которого является Дом-Музей Пряника г. Владимир.Это полностью социальный проект, который рассчитан на стимулирование у детей стремления к учёбе, знаниям, общественной активности, русской культуре и традициям, любви к людям своему городу и своей стране.Ценности и цели проекта:Формирование стремления у детей к знаниям и повышение вовлеченности в учебный процесс.Сплочение классов в достижении общего результата.Формирование интереса к общению и социальной активности.Прививание правильных ценностей.За два года существования проекта более 2500 Лучших Учеников были награждены сертификатами на посещение развлекательно-познавательных проектов города - партнёров акции.Более более 150 развлекательно-познавательных мероприятий было проведено для Лучших Классов.Все партнёры фестиваля, принимающие в своих проектах лучших учеников и лучшие классы, дарят программы на мероприятия познавательно-развлекательного характера.В этом году в акции примут участие 1 и 3классы школ Владимира, Радужного, Боголюбово.В этом году будет ещё больше партнёров и ещё больше подарков.По итогам каждой четверти подарки получат не только Лучшие ученики и Лучшие Классы, но и учителя, и родительский комитет классов победителей.Механика проекта:Каждую четверть, в каждом классе определяется Лучший Ученик.Лучшего Ученика определяет классный руководитель, не только по учёбе, а по добрым делам, социальной активности, спортивным и творческим достижениям.В каждой четверти так же определяется Лучший Класс, по результатам заданий четверти, которые всегда несёт какую-то миссию и смысл. Выполнение задания сплочает учеников, учителей и родителей в достижении общей цели. Воспитывает хорошие качества у учеников, учит уверенно держаться перед камерой, грамотно формулировать свои мысли, развивает чувство юмора.Лучший первый и третий класс определит экспертная комиссия, в которую войдут яркие личности нашего города:Самая популярная ведущая, редактор программ «Русское Радио - Владимир» .Мама шестерых детей, бизнес-тренер и консультант для родителей .Сказочные герои из Суздальской усадьбы, давние друзья всех детей города Владимира - Марья Искусница и Служивый.Общие итоги акции Лучший Ученик подводятся на межрегиональном ежегодном фестивале «День Пряника», где проводится большой розыгрыш ценных призов среди лучших учеников, участников конкурса лучший класс и классных руководителей!Фестиваль День Пряника - это сказочное карнавальное шествие, конкурс на лучший карнавальный костюм, бесплатные мастер-классы погружающие в русскую культуру и традиции, площадки с традиционными русскими играми, дегустации от производителей пряников и сладостей со всей России, большой концерт, конфетти шоу и ещё множество бесплатных развлечений для всей семьи!Гостями фестиваля в 2019 г. были около 25000 жителей города и области, и он стал поистине культурным событием года и вошел в национальный календарь событий.Фестиваль День Пряника 2020, пройдет 30 мая 2020 г. Главный приз для лучших учеников – гироскутер и путевка в Казань на всю семью!Учителя также примут участие в большом розыгрыше с ценными призами!Обращение к классным руководителям 1 и 3 классов: «Убедительно просим вас зарегистрировать ваш класс на нашем сайте музейпряника.рф или по телефону – !Просим озвучить ученикам задание на Лучший Класс и оказывать содействие в его выполнении!Подробнее о акции ВКонтакте .