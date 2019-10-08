Ночью 8 октября будет полностью перекрыто движение в Алабяно-Балтийском тоннеле. Это связано с ремонтными работами после ЧП: днем ранее тоннель заволокло черным, густым дымом, начался хаос. Водители, которые успели заехать внутрь, пытались выехать назад, чтобы не задохнуться. Выяснилось, что внутри загорелся автобус.

Ночью 8 октября будет полностью перекрыто движение в Алабяно-Балтийском тоннеле. Это связано с ремонтными работами после ЧП: днем ранее тоннель заволокло черным, густым дымом, начался хаос. Водители, которые успели заехать внутрь, пытались выехать назад, чтобы не задохнуться. Выяснилось, что внутри загорелся автобус.Видео очевидцев из Алабяно-Балтийского тоннеля. Автобус, прижатый к разделительной стенке в крайнем правом ряду, полыхает словно факел. Комментарии за кадром, судя по всему, адресованы водителю пылающей машины."Хоть додумался уйти, а то бегает там и тряпками тушит!" – комментировали происходящее очевидцы.За несколько минут под землей образовалась пробка."Мы перекрыли проезд всем пожаркам", — констатирует один из участников образовавшейся пробки.Видеозапись сделана в первые секунды пожара: языки пламени только начинают вырываться из-под левого заднего колеса автобуса. Пассажиры самостоятельно еще до приезда спасателей покидают тоннель, буквально прижавшись к стене. На улице в это время свидетели происшествия снимают столб черного дыма, который вырывается на поверхность."Дым валит, все сдают назад", — добавляют автомобилисты.В результате ЧП никто из пассажиров автобуса и автомобилистов, оказавшихся под землей, не пострадал.После пожара сотрудники ДПС перекрыли движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю, причем в обоих направлениях. Это спровоцировало мертвые пробки на севере Москвы. До сих пор движение затруднено на Ленинградском шоссе, Большой Академической и прилегающей к ней улицам.Временное перекрытие магистрали позволило буквально за два часа не только потушить пожар, но и расчистить место происшествия. В тоннель загнали тягач, который взял автобус на буксир.Автобус вывезли из тоннеля. Он выгорел дотла. Обугленный кузов и оплавленные колеса — все, что осталось от автобуса.Причину возгорания предстоит установить следователям. Приоритетная версия — неисправность электропроводки. Хотя в Мосготрансе сообщили, что автобус только в 2018 году сошел с конвейера и регулярно проходил техническое обслуживание.Автобус, с которым 7 октября произошел инцидент в Алабяно-Балтийском тоннеле, обслуживается в рамках сервисного контракта с производителем группой ГАЗ, которая отвечает за полную работоспособность и исправность техники. Произведенный в прошлом году автобус находится на гарантии.Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю полностью восстановлено. Но трафик на прилегающих магистралях и улицах по-прежнему напряженный. Ночью в тоннеле будут идти ремонтные работы.