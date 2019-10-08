Минувшей весной актриса Алика Смехова отпраздновала
51-летие. Нельзя не заметить, что знаменитость выглядит намного моложе многих свих
сверстниц. Сегодня, 8 октября, звезда рассказала, как ей это удается.
Минувшей весной актриса Алика Смехова отпраздновала
51-летие. Нельзя не заметить, что знаменитость выглядит намного моложе многих свих
сверстниц. Сегодня, 8 октября, звезда рассказала, как ей это удается.
Как оказалось, секрет кроется в правильном уходе за кожей.
Алика Смехова доверяет лицо только опытным косметологам.
Смехова много гастролирует и снимается, поэтому ее кожа часто
страдает от внешних воздействий. Перелеты, переезды с места на место, постоянные
недосыпы, неправильное питание в дороге – все это не лучшим образом сказывается на внешности артистки. Поэтому
раз в год Алика Смехова проходит курс коллагенотерапии.
Одного курса хватает,
чтобы сохранить свежесть и упругость кожи на много месяцев. Более того, после
процедуры начинает вырабатываться собственный коллаген, а ведь после 50 лет у
женщин полностью прекращается процесс выработки коллагена третьего типа, который
доставляет к коже влагу, делая ее бархатистой.
"После лицо буквально
сияет, а кожа становится гладкой и эластичной", – пишет в
личном "Инстаграм".
Подписчики отметили, что
процедура, судя по всему, очень эффективная, так как артистка выглядит намного
моложе своих лет. Реальный возраст угадать очень сложно.