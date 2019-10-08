Минувшей весной актриса Алика Смехова отпраздновала 51-летие. Нельзя не заметить, что знаменитость выглядит намного моложе многих свих сверстниц. Сегодня, 8 октября, звезда рассказала, как ей это удается.

Минувшей весной актриса Алика Смехова отпраздновала51-летие. Нельзя не заметить, что знаменитость выглядит намного моложе многих свихсверстниц. Сегодня, 8 октября, звезда рассказала, как ей это удается.Как оказалось, секрет кроется в правильном уходе за кожей.Алика Смехова доверяет лицо только опытным косметологам.Смехова много гастролирует и снимается, поэтому ее кожа частострадает от внешних воздействий. Перелеты, переезды с места на место, постоянныенедосыпы, неправильное питание в дороге – все это не лучшим образом сказывается на внешности артистки. Поэтомураз в год Алика Смехова проходит курс коллагенотерапии.Одного курса хватает,чтобы сохранить свежесть и упругость кожи на много месяцев. Более того, послепроцедуры начинает вырабатываться собственный коллаген, а ведь после 50 лет уженщин полностью прекращается процесс выработки коллагена третьего типа, которыйдоставляет к коже влагу, делая ее бархатистой."После лицо буквальносияет, а кожа становится гладкой и эластичной", – пишет вличном "Инстаграм".Подписчики отметили, чтопроцедура, судя по всему, очень эффективная, так как артистка выглядит намногомоложе своих лет. Реальный возраст угадать очень сложно.