Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым. Теперь близкие намерены перевести актрису, у которой диагностировали глиобластому, в другую клинику.

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.В ней 48-летняя актриса находилась с середины сентября. Теперь близкие намерены перевести ее в другую клинику, пишет StarHit.Из-за того, что о состоянии Анастасии не было ничего известно больше недели, в Сети появились слухи о ее смерти, которые опровергли знакомые актрисы.Ее семья по-прежнему не намерена сообщать прессе, что происходит с Заворотнюк, а ее директор Стас Христов на днях обратился к интернет-пользователям и СМИ с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации.О том, что Анастасия находится в тяжелом состоянии, стало известно в конце августа, сообщалось о том, что медики диагностировали у нее глиобластому. Однако обещанных ранее официальных сообщений о состоянии актрисы до сих пор нет.