Актриса Анна Михалкова поделилась новыми снимками в своем Instagram-аккаунте. Пост получил бурную реакцию аудитории.

Актриса Анна Михалкова поделилась новыми снимками в своем Instagram-аккаунте. Пост получил бурную реакцию аудитории.На фото знаменитость предстала в своем естественном амплуа. На ее лице нет ни грамма косметики. Фотошопить кадры она тоже не стала. Но ведь и не скажешь, что Анна уж больно сильно в этом нуждается.В свои 45 лет звезда прекрасно выглядит. У нее довольно свежая кожа, почти нет морщин. кроме того, недавно Михалкова сбросила 15 килограммов лишнего веса, что сделало ее еще привлекательнее."Все так быстро, все так мимолетно! Где же это "здесь и сейчас"? Как его поймать? Раз – и середина осени! Раз – и старшим почти по 20 лет! Раз – и Лиде скоро в школу! Как так, подождите, мне же еще 25 , нет, ну хорошо, 36... уже нет? Мы живем в дороге, между неотложными делами, пробками, жизнью друзей выложенной в Инстаграм... Где этот slow living? Как не пропустить эту радость от первых двух нижних зубов, как у кролика, у детей? Как удержать запах опавших листьев, прелых снизу? Как запомнить ощущение шершавого языка собаки у себя на коже, когда она пытается тебя облизать? Как записать все на жесткий диск? Это не человеческая скорость проживания жизни! Чуть помедленнее, кони!", – подписала пост звезда.\Поклонники буквально завопили от восторга, сообщает . Им очень понравились и кадры, и текст. Многие нашли в этих словах отражение себя. "Анечка, вы такая умничка, интересно вас читать, пишите почаще!", "Счастья Вам и вашей семье!", "Хорошо сказала, тонко почувствовала", "Анна Никитишна, вы прелесть!", "Анна, какая вы настоящая и классная!", – не скрывали своего восторга фолловеры.