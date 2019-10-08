И это не Вооружённые силы Украины (ВСУ), а десятки тысяч солдат так называемых добровольческих батальонов, абсолютно не подчиняющихся президенту, но боеспособных и вооружённых.

И это не Вооружённые силы Украины (ВСУ), а десятки тысяч солдат так называемых добровольческих батальонов, абсолютно не подчиняющихся президенту, но боеспособных и вооружённых.Они уже сейчас срывают договорённости официального Киева о разведении войск на линии разграничения в Донбассе.В своих заявлениях и действиях, представители Украинской добровольческой армии (УДА), руководимой Дмитрием Ярошем, фактически говорят о неподчинении Владимиру Зеленскому, как главнокомандующему.О том, что в УДА объявлена мобилизация сил рассказал в эфире телеканала ATR заместитель Яроша Андрей Гергерт.Он хотя и называет Зеленского главнокомандующим, и признаёт за ним право отдавать приказы регулярным войскам об отводе сил в демилитаризованной зоне, но заявляет, что УДА будут действовать по своему плану.“Мы с войны не уйдем. Там, где он (президент) отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек”, — заявил Гергерт.Далее, он фактически ставит Зеленскому очередной ультиматум, предлагая президенту не вести никаких переговоров ни с Москвой ни с Европой, а в своих решениях в отношении Донбасса положиться на украинский народ в целом и на добровольческую армию в частности.Тем временем бойцы из батальона “Азов” (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) заняли позиции в посёлке Золотое, оставленные регулярными войсками. Как заявил их командир Андрей Билецкий, это сделано “чтобы не допустить разведения войск”.По сути, командиры добровольческих подразделений сейчас демонстрируют украинскому президенту не только силу, но и готовность к действиям военного характера, вся ответственность за которые так или иначе ложится на главу государства.Президенту же предлагается к ним присоединиться. Пока предлагается. Ситуация для киевского руководства складывается крайне опасная.Политические процессы инициированные и озвученные Владимиром Зеленским уже привели к тому, что на Киевских площадях собираются многотысячные митинги протеста, а на востоке страны ещё далеко до перемирия.Угрозы нового госпереворота со стороны националистов не кажутся лишь формой возмущения. Они открыто демонстрируют неподчинение центральной власти.Позиция ВСУ выглядит неоднозначной. С одной стороны, регулярная армия выполняет приказы президента, а с другой — никаким образом не препятствует военной активности УДА.Очевидно, что Зеленскому не хватает сегодня решимости и поддержки, чтобы остановить волюнтаризм националистических батальонов. Однако, если он не сделает этого сейчас, то потом может быть слишком поздно.