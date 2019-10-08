Комиссия Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики поддержала проект законодательной инициативы Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, который касается создания доступной, безбарьерной среды.

Депутаты комиссии по вопросам социальной политики Госдумы РФ поддержали законопроект коллег из Башкортостана, касаемый создания доступной, безбарьерной среды. Его суть в усилении государственного контроля за доступностью среды и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Председатель республиканского Заксобрания Константин Толкачев подчеркнул, что предлагается наделить функциями контроля Роспотребнадзор и Ростехнадзор, часть функций может быть передана Банку России.Как передает ГТРК "Башкортостан", по мнению депутата Толкачева, отсутствие четкой системы госнадзора ведет к тому, что часто создается лишь видимость доступности, то есть мы имеем доступную среду для "галочки". Константин Толкачев приводит пример, когда на новых объектах строительства, где, казалось бы, можно с нуля создать комфортные условия, монтируют пандусы, которыми невозможно пользоваться. "Если мы наладим нормальный государственный контроль, порядка будет больше", — считает председатель республиканского Заксобрания.Отметим, что предложенный Госсобранием Башкортостана законопроект поддержали главы парламентов Новгородской области, Камчатского края, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Коми.