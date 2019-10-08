Знаменитый певец Николай Басков представил широкой общественности новый клип на песню Сердце на сердце. Премьера композиции состоялась на фестивале Белые ночи Санкт-Петербурга-2019.

Знаменитый певец Николай Басков представил широкой общественности новый клип на песню "Сердце на сердце". Премьера композиции состоялась на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга-2019".Отмечается, что эта работа стала девятой по счету в коллаборации с режиссером Сергеем Ткаченко. Клипмейкер решил представить артиста в новом, непривычном амплуа. Баскова нарядили в яркие одежды с принтами, картину андегрануда 90-х годов дополнили съемки в советском ДК и стильные очки."Я очень рад, что клип бьет сильнейшей энергией через край – энергией музыки Виктории Кохана и стихов Михаила Гуцериева, с которыми давно сотрудничаем. Мы стремились максимально использовать возможности танцевального жанра, когда певец голосом выражает эмоции, а танцор посредством пластики доносит смысл стихов", — цитирует Баскова издание .