Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря.

Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает РИА Новости.Фигуранты одного из самых громких за последние годы уголовных дел обвиняются в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный"​​​. Сами бизнесмены вину не признают.При этом судья Наталия Дударь отклонила предложенные защитой обоих иностранцев залоги по 5 миллионов рублей. Во время заседания Калви повторил, что хищений не было, а деньги банка использованы для погашения его долгов.Американец утверждает, что экспертизы указывают, что "компания, чьи акции передали, прибыльная и растет". Однако в СК РФ заявляют, что "Восточный" по наущению топ-менеджеров Baring Vostok купил пакет акций International Financial Technology Group за 2,5 миллиарда рублей, тогда как его настоящая стоимость, по мнению следствия, только 600 тысяч.Как отметил следователь, расследование должно завершиться к Новому году.