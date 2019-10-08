За лето 2019 года в России погибли более 400 детей во время самостоятельного отдыха. По данным мониторинга, в летний период во время неорганизованного отдыха погибли 426 детей. По разным причинам пострадали 7 786.

За лето 2019 года в России погибли более 400 детей во время самостоятельного отдыха. Соответствующую информацию привела пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка.По данным мониторинга, в летний период во время неорганизованного отдыха погибли 426 детей. По разным причинам пострадали 7 786. 13 126 поставлены на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 7 042 совершили правонарушения, 2 928 — преступления, еще 3 157 находились в розыске.Также произведен мониторинг организованного отдыха. За летний период погибли 10 детей. В отношении 45 несовершеннолетних были совершены преступления. Из организаций отдыха и оздоровления сбежали 224 ребенка. Кроме того, органами прокуратуры в 2019 году выявлено более 100 несанкционированных лагерей.При этом прокурор управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генпрокуратуры РФ Екатерина Кривонис отметила, что количество нарушений в период летней оздоровительной компании остается на прежнем уровне.Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему в Турции так часто гибнут российские туристы. Летом 2019 года зафиксировано несколько смертей несовершеннолетних именно в этой стране.