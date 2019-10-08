Сессионный суд Шотландии не стал удовлетворять требование противников премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которое помешало бы ему выйти из ЕС без сделки с Брюсселем.

Сессионный суд Шотландии не стал удовлетворять требование противников премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которое помешало бы ему выйти из ЕС без сделки с Брюсселем.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал телеканал Би-би-си.Истцы – бизнесмен Дэйл Винс, адвокат Джо Моэм и член парламента от Шотландской национальной партии Джоанна Черри — основываясь на принятом ранее парламентом Соединенного Королевства требовании к правительству продлить сроки Brexit, если сделка не будет одобрена депутатами к 19 октября 2019 года, просили суд обязать Джонсона обратиться с соответствующим предложением к Брюсселю.Служитель Фемиды в ответ посчитал, что заявления премьер-министра Британии о том, что страна в любом случае выйдет из Евросоюза 31 октября 2019 года, являются политическими и подчеркнул, что принудительные меры по отношению к правительству или самому Джонсону не требуются.