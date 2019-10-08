Искусный грим превратил 50-летнюю телеведущую в дряхлую старушку. Эвелина Бледанс примерила убедительный образ для новой роли.

Искусный грим превратил 50-летнюю телеведущую в дряхлуюстарушку. Эвелина Бледанс примерила убедительный образ для новой роли.В своем аккаунте "Инстаграм" знаменитость опубликоваласвежее фото. Артистка запечатлена на кровати. Лицо Эвелины Бледанс покрытоглубокими морщинами, а голову венчает парик. Гримеры, которые изменили внешнийоблик звезды, – большие молодцы, складки на коже выглядят вполнеправдоподобно."Засыпала Эва дева, апроснулась Баба Эва. Сходила в баню и ботокс зассосался 🤪🤪(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – подписала снимок .На фото телеведущая отметиламножество своих коллег и друзей, среди которых Полина Гагарина, Максим Галкин,Ольга Бузова, Павел Воля. К приятелям Эвелина обратилась через хештеги: #пластическаяхирургия,#всетамбудем.Отметим, чтоне скрывает, что пробовала на себе некоторые возможности современной эстетическоймедицины. Телеведущая положительно относится к пластике и делала уколы "красоты".Знаменитость уверена, что молодость надо продлевать всемидоступными способами.