Искусный грим превратил 50-летнюю телеведущую в дряхлую
старушку. Эвелина Бледанс примерила убедительный образ для новой роли.
Искусный грим превратил 50-летнюю телеведущую в дряхлую
старушку. Эвелина Бледанс примерила убедительный образ для новой роли.
В своем аккаунте "Инстаграм" знаменитость опубликовала
свежее фото. Артистка запечатлена на кровати. Лицо Эвелины Бледанс покрыто
глубокими морщинами, а голову венчает парик. Гримеры, которые изменили внешний
облик звезды, – большие молодцы, складки на коже выглядят вполне
правдоподобно.
"Засыпала Эва дева, а
проснулась Баба Эва. Сходила в баню и ботокс зассосался 🤪🤪
(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – подписала снимок .
На фото телеведущая отметила
множество своих коллег и друзей, среди которых Полина Гагарина, Максим Галкин,
Ольга Бузова, Павел Воля. К приятелям Эвелина обратилась через хештеги: #пластическаяхирургия,
#всетамбудем.
Отметим, что
не скрывает, что пробовала на себе некоторые возможности современной эстетической
медицины. Телеведущая положительно относится к пластике и делала уколы "красоты".
Знаменитость уверена, что молодость надо продлевать всеми
доступными способами.