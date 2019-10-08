Отношения между Россией и Белоруссией накаляются. Последними действиями Александр Лукашенко бросил вызов Кремлю, утверждают эксперты. На этом фоне Батька заговорил о начале войны.

Отношения между Россией и Белоруссией накаляются. Последними действиями Александр Лукашенко бросил вызов Кремлю, утверждают эксперты. На этом фоне Батька заговорил о начале войны.На днях белорусский лидер встречался с украинским коллегойВладимиром Зеленским. Помимо прочего, президенты обсудили совместноепроизводство вооружений. Лукашенко предложил украинским властям подумать надразработкой ракет.Минск бросил Москве ракетный вызов, прокомментировалаинициативу Батьки газета "Взгляд". О вооружениях белорусский лидерпродолжил говорить на международном форуме "Минский диалог". Правда,на этот раз Лукашенко выразил опасение конфликтов между Россией и Западом. Поего мнению, накал противостояния достиг предела.Новость дополняется.