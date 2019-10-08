Отношения между Россией и Белоруссией накаляются. Последними действиями Александр Лукашенко бросил вызов Кремлю, утверждают эксперты. На этом фоне Батька заговорил о начале войны.
Отношения между Россией и Белоруссией накаляются. Последними действиями Александр Лукашенко бросил вызов Кремлю, утверждают эксперты. На этом фоне Батька заговорил о начале войны.
На днях белорусский лидер встречался с украинским коллегой
Владимиром Зеленским. Помимо прочего, президенты обсудили совместное
производство вооружений. Лукашенко предложил украинским властям подумать над
разработкой ракет.
Минск бросил Москве ракетный вызов, прокомментировала
инициативу Батьки газета "Взгляд". О вооружениях белорусский лидер
продолжил говорить на международном форуме "Минский диалог". Правда,
на этот раз Лукашенко выразил опасение конфликтов между Россией и Западом. По
его мнению, накал противостояния достиг предела.
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