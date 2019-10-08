Следователи Белгородской области объявили в розыск бывшего начальника исправительной колонии №4 Сергея Макарова, где отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Экс-возглавляющий колонии подозревается в нанесении ущерба на 14 миллионов рублей из-за поставки некачественных консервов.

Следователи Белгородской области объявили в розыск бывшего начальника исправительной колонии №4 Сергея Макарова, где отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Экс-возглавляющий колонии подозревается в нанесении ущерба на 14 миллионов рублей из-за поставки некачественных консервов.Бывшему начальнику колонии, который уволился с должности в 2018 году, заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность), сообщается на сайте Следственного комитета по Белгородской области. В розыск его объявили потому, что он не является к следователю.Как отмечается в сообщении, должностные лица ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, не имея производственных мощностей, специалистов, которые обладали необходимыми познаниями, заключили с финансово-казначейским управлением "Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России" двенадцать государственных контрактов на поставку консервированных овощей для нужд МВД России.Консервы производили в цеху ООО "КонПрок". Для исполнения контрактов руководство исправительной колонии получило авансом 80 процентов их цены, при этом готовая продукция не соответствовала требованиям государственных контрактов и не была принята заказчиком. В результате ущерб составил более 14 миллионов рублей.