Российский пилот итальянской команды Торо Россо Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего 17-го этапа Формулы-1 – Гран-при Японии, который пройдет с 11 по 13 октября.

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего 17-го этапа Формулы-1 – Гран-при Японии, который пройдет с 11 по 13 октября."Сузука" – замечательная и быстрая трасса с несколькими легендарными поворотами, – приводит слова Квята F1News.Ru. – Трасса для храбрых, поскольку "эски" в начале круга, повороты Degner 1, Degner 2 и 130R – очень сложные, особенно на мокрой трассе. Именно поэтому гонщикам нравится трасса, поскольку она является эталоном того, как быстро можно пилотировать в скоростных поворотах".