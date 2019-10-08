В Сети обнародовали видео с допросом сестер Хачатурян на месте убийства отца. Девушки повторили действия, предпринятые в момент совершения преступления. Сложно было решить... Я ему пока ..

В Сети обнародовали видео с допросом сестер Хачатурян на месте убийства отца. Девушки повторили действия, предпринятые в момент совершения преступления."Сложно было решить... Я ему пока нарезала еду, потом мы сказали: "Ну давай попробуем, рискнем", – рассказала Ангелина Хачатурян. Кроме того, она сообщила, что вместе с Марией просила старшую сестру Крестину распылить отцу в лицо перцовый баллончик, но та стала уговаривать девушек отказаться от задуманного. Несмотря на это, девушки зашли в комнату, где спал отец, и нанесли ему удары сзади, пишет телеканал "360". Напомним, что Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила. Девушки признались в расправе над родственником. Обвиняемые утверждают, что к преступлению их подтолкнули систематические издевательства и насилие со стороны Михаила.