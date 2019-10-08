Депутат Государственной Думы Инга Юмашева, которую ранее Федеральное бюро расследований США подвергло неправомерному допросу, вылетела из Нью-Йорка в Москву вечером в понедельник.

Депутат Государственной Думы Инга Юмашева, которую ранее Федеральное бюро расследований США подвергло неправомерному допросу, вылетела из Нью-Йорка в Москву вечером в понедельник.Как уточняется, Юмашева прибыла в Нью-Йорк из Сан-Франциско (штат Калифорния, США), где принимала участие в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс". При регистрации на рейс, в процессе прохождения паспортного контроля и во время ожидания посадки у Юмашевой не возникло никаких проблем. Рейс "Аэрофлота" SU-103 вылетел из Нью-Йорка в 19:16 по местному времени (2:16 вторника по времени Москвы). По расписанию прибытие в аэропорт Шереметьево – в 11:05 по московскому времени.5 октября текущего года посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Ингу Юмашеву, прибывшую в страну для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", задержали в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР для допроса. Он длился около часа. Российское посольство направило в Государственный департамент США ноту протеста в связи с действиями американских властей. Представители ФБР отказались комментировать ситуацию.Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин назвал действия сотрудников ФБР в отношении Инги Юмашевой беспределом, сообщает ТАСС. Он напомнил, что Юмашева возглавляет группу дружбы с конгрессом США.Юнга Юмашева избрана в Государственную Думу от партии "Единая Россия" и представляет Башкирию. Юмашева входит в состав комитета по международным делам.