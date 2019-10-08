Депутат Госдумы Инга Юмашева вернулась в Москву. Она прилетела на борту самолета Аэрофлот, рейсом Нью-Йорк - Москва. По словам Юмашевой, проблемы с выдачей виз и допросы членов российских делегаций уже стали тенденцией в отношениях Москвы и Вашингтона.

Депутат Госдумы Инга Юмашева вернулась в Москву. Она прилетела на борту самолета "Аэрофлот", рейсом Нью-Йорк — Москва. По словам Юмашевой, проблемы с выдачей виз и допросы членов российских делегаций уже стали тенденцией в отношениях Москвы и Вашингтона, передает телеканал "Россия 24".Как сообщалось ранее, депутата задержали в американском аэропорту и отвели на допрос, который продолжался более часа.Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что во время беседы Юмашевой задавали неясные и неприемлемые вопросы. Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп с требованием разъяснить причины произошедшего.Между тем, Юмашева отметила, что допрос в Нью-Йорке является отражением состояния российско-американских отношений.Депутат подчеркнула, что прилетев в США для участия в конференции российско-американского форума "Диалог Форт-Росс", она меньше всего ожидала встретить офицера, который устроит часовой допрос.