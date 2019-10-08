Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк оценил желание президента США Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу. Эксперт отметил, что желанию американских властей разрывать все новые и новые международные соглашения можно найти объяснение, однако нельзя забывать, что подобные шаги несут в себе угрозу для всего мира.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк оценил желание президента США Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу. Эксперт отметил, что желанию американских властей разрывать все новые и новые международные соглашения можно найти объяснение, однако нельзя забывать, что подобные шаги несут в себе угрозу для всего мира.Договор по открытому небу является не первым и обещает быть далеко не последним документом свою подпись под которым пытаются отозвать США. "Дональд Трамп и его команда пытаются сохранять тренд на выход из всевозможных договоров и обязательств со стороны США, которые касаются военно-политических вопросов", – уверен заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.По его словам, нет оснований полагать, что заявления Дональда Трампа – пустые угрозы, озвученные только для того, чтобы добиться каких-то своих целей. "Нынешняя администрация Трампа преследует свои цели, она пытается всячески продемонстрировать, что Америка не должна ограничивать свой военный потенциал, свои возможности различными договорённостями. Выход из этого Договора более чем возможен", – цитирует эксперта."Это может носить деструктивный характер", – предупредил Никита Данюк. Он подчеркнул, что увеличение оборонных расходов, развитие американской военной инфраструктуры по всему миру и отказ от ограничивающих военную сферу международных соглашений может спровоцировать еще большую эскалацию международных конфликтов.Материал дополняется.