Певец не рассказывал о скором появлении второго ребенка даже собственной матери – Валентине Викторовне. По словам родительницы артиста, отцовство изменило Сергея Лазарева .

Певец не рассказывал о скором появлении второго ребенка дажесобственной матери – Валентине Викторовне. По словам родительницы артиста, отцовство изменилоСергея ЛазареваВ конце сентября вокалист подтвердил слухи о рождении дочери. Новости о появлении наследницы Анны Сергей Лазарев скрывал не только отколлег и друзей, но и от самых близких. Как оказалось, мать артиста далеко несразу узнала о пополнении в семье.Между тем сейчас Валентина Викторовна принимает активное участиев воспитании малышки. Внуки дня родительницы звезды – это смысл жизни."Помогаю Сереже с ними, хотя он прекрасный папа и самотлично справляется, лишний раз меня никогда ни о чем не попросит. Может иподгузник поменять, и еду приготовить... Конечно, дети его изменили. Он сталеще более ответственным, взрослым. Всегда торопится домой, сын и дочь – напервом месте. И я любуюсь, наблюдая за их взаимоотношениями", – признается матьСергея Лазарева.Сам артист говорит, что всегда мечтал о большой семье. Думая о будущих детях, Сергей всегда представлял одну и ту же картинку: мальчика, а рядомдевочку поменьше.Рождению маленькой Анны радовался и старший ребенок – Никита. Мальчик папу к сестренке не ревнует."Хотя я переживал, что будет соперничать за внимание. Ончуткий, понимающий и добрый мальчик. Любит наблюдать за Анечкой, приносит ейсвои игрушки, аккуратно держит на ручках... Кроха внешне сейчас копия Никиты вгодик, но по характеру более упертая и требовательная", – цитирует СергеяЛазарева.Напомним, первенец – Никита, родился в 2014году. Артист два года скрывал существование мальчика. На прошлой неделевокалист признался, что год назад стал отцом девочки Ани. Дети артиста родные брат исестра по обоим родителям, но выносили их разные суррогатные матери.