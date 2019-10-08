Певец не рассказывал о скором появлении второго ребенка даже
собственной матери – Валентине Викторовне. По словам родительницы артиста, отцовство изменило
Сергея Лазарева
.
Певец не рассказывал о скором появлении второго ребенка даже
собственной матери – Валентине Викторовне. По словам родительницы артиста, отцовство изменило
Сергея Лазарева
.
В конце сентября вокалист подтвердил слухи о рождении дочери. Новости о появлении наследницы Анны Сергей Лазарев скрывал не только от
коллег и друзей, но и от самых близких. Как оказалось, мать артиста далеко не
сразу узнала о пополнении в семье.
Между тем сейчас Валентина Викторовна принимает активное участие
в воспитании малышки. Внуки дня родительницы звезды – это смысл жизни.
"Помогаю Сереже с ними, хотя он прекрасный папа и сам
отлично справляется, лишний раз меня никогда ни о чем не попросит. Может и
подгузник поменять, и еду приготовить... Конечно, дети его изменили. Он стал
еще более ответственным, взрослым. Всегда торопится домой, сын и дочь – на
первом месте. И я любуюсь, наблюдая за их взаимоотношениями", – признается мать
Сергея Лазарева.
Сам артист говорит, что всегда мечтал о большой семье. Думая о будущих детях, Сергей всегда представлял одну и ту же картинку: мальчика, а рядом
девочку поменьше.
Рождению маленькой Анны радовался и старший ребенок – Никита. Мальчик папу к сестренке не ревнует.
"Хотя я переживал, что будет соперничать за внимание. Он
чуткий, понимающий и добрый мальчик. Любит наблюдать за Анечкой, приносит ей
свои игрушки, аккуратно держит на ручках... Кроха внешне сейчас копия Никиты в
годик, но по характеру более упертая и требовательная", – цитирует Сергея
Лазарева.
Напомним, первенец – Никита, родился в 2014
году. Артист два года скрывал существование мальчика. На прошлой неделе
вокалист признался, что год назад стал отцом девочки Ани. Дети артиста родные брат и
сестра по обоим родителям, но выносили их разные суррогатные матери.