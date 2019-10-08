Он выпустил десятки будущих инженеров, его воспитанники побеждали на конкурсах, а теперь оказался не у дел. На западе Москвы закрылся центр технического творчества Моделист - его просто выселили из здания ради платных кружков. Уникальное оборудование и модели самолетов потихоньку разворовывают. Почему так получилось? И есть ли шанс на возрождение центра?

Он выпустил десятки будущих инженеров, его воспитанники побеждали на конкурсах, а теперь оказался не у дел. На западе Москвы закрылся центр технического творчества "Моделист" — его просто выселили из здания ради платных кружков. Уникальное оборудование и модели самолетов потихоньку разворовывают. Почему так получилось? И есть ли шанс на возрождение центра?- Это все просто-напросто уничтожено.Руководитель детского центра "Моделист" и его бывшие ученики пытаются спасти эксклюзивные модели самолетов и вертолетов, которые когда-то собирали сами. Однако, похоже, не уцелело ничего.- Это был псевдореактивный самолет с электроимпеллером, с электротурбиной. Посмотрите, какие размеры были!Центр технического творчества "Моделист" — это восемь секций, где занимались около сотни детей. Под руководством Игоря Скаткина они создавали модели самолетов, кораблей и поездов, участвовали в соревнованиях. Например, этот макет железной дороги получил главный приз на выставке детских проектов на ВДНХ в 2005 году."Раньше был макет железной дороги, который был построен в стенах нашего клуба, но, к сожалению, он уже вот в таком состоянии", — показывает Игорь Скаткин.- Вот тут был регулятор токов, батарея.Филиппу все-таки удалось отыскать свой самолет, но в воздух он уже не поднимется.- Это очень горестно — осознавать, что труды, какие-то идеи просто канули под чью-то ногу.Больше 30 лет центр творчества "Моделист" располагался в здании на Шелепихинской набережной. Четыре года назад детей и руководителя попросили освободить помещение. Сейчас здесь частный центр детского творчества.- Это была не работа — это мой родной дом, в котором я порой до двух часов ночи решал какие-то технические проблемы.Моделистов приютили в одной из школ, но она в скором времени закрылась на ремонт и, похоже, пойдет под снос. Все оборудование клуба уже больше четырех лет хранится в здании школы.Все имущество центра технического творчества расхищается вандалами, модели самолетов просто растоптаны — теперь их уже не восстановить. А пианино вандалы превратили просто в груду клавиш — сыграть на нем уже вряд ли получится.Украдены модели самолетов, аудио- и световая аппаратура, пульты радиоуправления. Заявления в полицию написаны, но школу даже не взяли под охрану. Кражи продолжаются."Конечно, это печально видеть, это было создано трудом — детей, взрослых. Игорь Олегович очень много сил и труда туда вкладывал, и денег своих, а сейчас это все просто растоптано!" — говорит воспитанница центра детского творчества "Моделист" Елизавета Павлова.Игорь Скаткин пытается найти помещение для "Моделиста", но пока безрезультатно. Площади нужны большие, чтобы можно было установить станки для вытачивания деталей. Конкурсы на получение бесплатных квадратных метров от муниципалитета центр проигрывает."На последний конкурс в этом году господин Скаткин также подавал документы для участия, но не прошел. Ему было отказано на первом этапе в связи с тем, что он предоставил неточный пакет документов", — говорит глава муниципального округа Пресненский Дмитрий Юмалин."Я четыре года нахожусь в поисках помещения, все говорят, что нужно, но на уровне одного кружка. Для отчетности в различных школах были предложения, чтобы вести там авиамодельный кружок", — говорит Игорь Скаткин.Иными словами, центр, можно сказать профессионального уровня, никому не нужен, кроме самих школьников и их наставника-энтузиаста. Ученикам остается только надеяться, что у "Моделиста" все-таки есть будущее, и он обретет крышу над головой.