Шестимесячной девочке из США с маской Бэтмена краснодарские врачи сделали первую из запланированной серии операций. В клинике сообщили, что она прошла в штатном режиме под местной анестезией и длилась час. В первую очередь медики обработали лобную часть — до бровей.

Шестимесячной девочке из США с "маской Бэтмена" краснодарские врачи сделали первую из запланированной серии операций, передает "Россия 24".Ранее сообщалось, что американские медики запросили с родителей Луны Феннер, которая родилась с родимым пятном во все лицо, около пятисот тысяч долларов за 80 операций.Таких денег у семьи нет. Российские врачи, узнавшие об этой девочке из Интернета, пообещали все сделать более щадящим методом за 6-8 операций и по цене, которая устроила родителей Луны.25 сентября мама с Луной прилетели в Краснодар. Поскольку за один раз избавить ребенка от родимого пятна не удастся, семья оформила визу на год. Они надеются, что российские врачи избавят малышку от "маски".В городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии Краснодара РИА Новости сообщили, что лечение начато успешно: первая операция прошла в штатном режиме под местной анестезией и длилась час."Девочка чувствует себя хорошо, сейчас на ней стерильная повязка. Она дома. Каждый день мы ее наблюдаем", — рассказал исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.Он также пояснил, что в первую очередь медики обработали лобную часть — до бровей. Теперь они смогут определиться по времени, сколько проходит регенерация тканей, и тогда можно будет точнее скорректировать время лечения Луны.