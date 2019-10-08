Руководство футбольного Динамо назвало имя исполняющего обязанности главного тренера клуба. Им стал Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду бело-голубых. Специалист будет совмещать работу в обеих командах.

Руководство футбольного "Динамо" назвало имя исполняющего обязанности главного тренера клуба. Им стал Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду "бело-голубых". Специалист будет совмещать работу в обеих командах."На данный момент возглавляемый им дуль "Динамо", к работе с которым он приступил в мае текущего года, лидирует в молодежном первенстве, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба. – Кирилл Александрович является воспитанником клубной академии и сыном Александра Новикова – рекордсмена клуба по количеству проведенных матчей. С восьмого октября Кирилл Новиков будет совмещать обе тренерские должности".Напомним, что накануне должность главного тренера "Динамо" покинул Дмитрий Хохлов. Это произошло после поражения клуба от "Оренбурга" в 12 туре РПЛ (0:2). Он работал в столичном клубе с 2017 года.Одним из кандидатов на пост главного тренера "Динамо" называется румынский специалист Мирча Луческу.