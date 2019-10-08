Прямо из школы на операционный стол попала дочь телеведущей Ксении Бородиной. Как написала она в своем Инстаграме, девочку увезли на скорой. В больнице выяснилось, что у нее аппендицит. Операция длилась 40 минут, которые, как пишет Ксения, она не забудет никогда.

Прямо из школы на операционный стол попала дочь телеведущей Ксении Бородиной. Как написала она в своем "Инстаграме", девочку увезли на скорой.В больнице выяснилось, что у нее аппендицит. Операция длилась 40 минут, которые, как пишет Ксения, она не забудет никогда.Операция прошла успешно, все это время Бородину поддерживал муж. Сейчас они с дочкой уже дома.