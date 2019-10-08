То визы не дадут, то в аэропорту задержат. Все больше вопросов у международного сообщества вызывает поведение Соединенных Штатов. Причем, не только в отношении России.

То визы не дадут, то в аэропорту задержат. Все больше вопросов у международного сообщества вызывает поведение Соединенных Штатов. Причем, не только в отношении России. Почти 60 человек из Ирана не смогли принять участия в работе генасамблеи ООН из-за того, что Вашингтон отказался выдавать визы.Аналогичная история и у кубинцев. Российская делегация в итоге сократилась на треть. Из-за чего свою работу прекратили сразу два комитета Генасамблеи ООН — по правовым вопросам и вопросам разоружения. Делегаты призвали вмешаться генерального секретаря. Впрочем, даже получение визы от проблем не избавит — прибывшего на международный форум депутата Госдумы Ингу Юмашеву отправили на допрос. Перед отлетом в Россию с ней успел пообщаться мой коллега Валентин Богданов.В Россию депутат Инга Юмашева возвращается 103-м рейсом "Аэрофлота". В Нью-Йорк она добиралась рейсом 102, на прилете ее и задержали.Обратная дорога из Сан-Франциско, куда Юмашева летала на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс" (он призван способствовать улучшению отношений между двумя странами), лежит через тот же самый терминал, где эти отношения в который раз попытались ухудшить.- Как настроение?- Боевое!- Как добрались?- Все нормально. Потому что встретили наши сотрудники консульства, сопроводили.- Сейчас в Москву- Да и прямиком на заседание Госдумы.В минувшую субботу этот путь до эскалатора растянулся больше чем на полтора часа.- Не очень приятно, конечно. Не ожидаешь когда приезжаешь на форум "Диалог Форт Росс" допроса на прилете.- Вот он, тот самый прилет, да?- Именно там, да.Почему пассажирка Юмашева показалась сотрудникам ФБР подозрительной, объяснять агенты не спешили. Допрос начали, потом прервали, позже возобновили вновь."На этом фоне, мне с одной стороны даже показалось, что может быть они пытаются сделать все, чтобы я не успела на следующий рейс в Сан-Франциско, потому что время уже поджимало, я прилетела в 17:30 и пока прошла там первые процедуры, пока дошла до стойки, где нужно было предъявить паспорт, то плюс к этому около часа шло это специфическое общение", — сказала Юмашева.- Были ли неприемлемые вопросы произнесены? "Были, причем, в самом финале, когда мне задали вопрос, не хочу ли я побеседовать еще раз в более комфортной обстановке".Не смутило допрашивавших ни то, что перед ними девушка, ни что законодатель. Парламентарий из другой страны. К тому же с дипломатическим паспортом."При мне был и дипломатический паспорт и депутатское удостоверение и даже депутатский значок", — сказала Юмашева.- Как они отреагировали, когда вы все таки сказали что вы депутат Государственной думы, какая была реакция?"Ну, дальше начались вопросы зачем, на какую конференцию вы приехали, что вы хотите здесь делать, о чем хотите рассказывать ну и дальше уже детали".Инга Юмашева сейчас благодарна всем, кто не остался равнодушен к этой ситуации. Но особенно российским дипломатам во главе с послом в Вашингтоне, которые в последнее время сами испытывают на себе давление США. Кстати, Госдеп так и не выдал визы группе сотрудников российского МИД, направлявшихся на тот же форум в Калифорнию."Я считаю, что мы не должны поддаваться на такого рода провокации, не должны бояться, не должны обижаться, к сожалению, это норма, мы должны смотреть в будущее и нам сегодня очень важно продолжать наши действия по выстраиванию конструктивного взаимодействия с США, тем более, что здравомыслящих людей там очень много".Вот только к принятию решений их не допускают. Когда Инга Юмашева уже была в воздухе стало известно, что работу приостановил шестой комитет Генассамблеи ООН, где занимаются правовыми вопросами. Международным правом вновь пренебрегли американцы. США не дали въехать в страну представителям Ирана. Не работает и первый комитет. После того как в Госдепе отказали в визах десятерым нашим дипломатам.