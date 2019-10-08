В эфире телеканала Россия 1 донецкий социолог Евгений Копатько попытался убедить зрителей в том, что им не стоит очаровываться образом президента Украины Владимира Зеленского. Бывшего шоумена не стоит воспринимать как фигуру, которая способна действительно поменять русофобскую риторику и политику, господствующую в обществе Незалежной.

В эфире телеканала "Россия 1" донецкий социолог Евгений Копатько попытался убедить зрителей в том, что им не стоит очаровываться образом президента Украины Владимира Зеленского. Бывшего шоумена не стоит воспринимать как фигуру, которая способна действительно поменять русофобскую риторику и политику, господствующую в обществе Незалежной.Когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, у многих были иллюзии, что он окажется именно тем человеком, который сможет принести мир в Донбасс и наладит отношение Киева с Москвой. Думали так не только украинские эксперты и избиратели, но и аналитики из России, а также простые россияне.Прошло уже достаточно времени для того, чтобы констатировать – резкого улучшения ситуации не произошло. Однако не все оказались готовы изменить свои первоначальные впечатления о Владимире Зеленском. "У России есть иллюзии", – констатировал донецкий социолог Евгений Копатько.По его словам, россияне до сих пор полагают, что с новым президентом Украина стала способна к переговорам и поискам компромиссов. "Я так не думаю. А в Донбассе каждый день думают наоборот. Вот послушать выступления украинских политиков по поводу того, что нужно сделать с моими земляками, то у людей желание как-то сотрудничать пропадает по определению", – цитирует издание "Политнавигатор" эксперта.Материал дополняется.