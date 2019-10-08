Бывшая помощница актрисы Натальи Бочкаревой, недавно влипшей в скандал с кокаином, Дарья Дьяченко высказалась о ситуации с женщиной.

Бывшая помощница актрисы Натальи Бочкаревой, недавно влипшей в скандал с кокаином, Дарья Дьяченко высказалась о ситуации с женщиной.Девушка поделилась воспоминаниями, что никогда не замечала артистку за употреблением или хранением запрещенных веществ. Более того, экс-пиар-директор Бочкаревой уверена, что ее подставили. Дьяченко даже рассказывала, что у звезды есть завистники и не так давно неизвестный просил у нее комментарий."В июне с анонимной страницы в Инстаграм мне настойчиво писал некий инкогнито с просьбой выйти на переговоры, чтобы за кругленькую сумму денег я поведала какую-то информацию о Наташе...", – вспоминает девушка, - "Давил на жалость, мол, Наташа же такая сякая, что он знает, как она поступила и какой человек. В общем, хотел вызвать во мне жажду мести, ведь мы с Бочкаревой расстались не на положительной ноте".Тем не менее, даже несмотря на неприятный разрыв в работе с актрисой, Дьяченко отказалась сплетничать о ней даже за достойное вознаграждение. Более того, Дарья не позволила себе ни одного грубого слова в адрес бывшей подруги. Она отметила, что помимо работы их с Бочкаревой связывали тесные дружеские отношения, и за это время девушка ничего такого не замечала за знаменитостью."Не заметить пристрастие артиста к так сейчас обсуждаемому препарату, было невозможно. Никогда не видела эту дурь у Наташи!", – высказалась бывшая помощница "Даши Букиной" в интервью с журналистами издания .Впрочем, она отметила, что Бочкарева действительно могла сесть за руль выпившей. Дьяченко предположила, что знаменитость могли просто попросить кому-то передать пакетик с кокаином, а по пути нарочно подставили."Не зря ведь она так быстро выдала тот факт, что они у нее таки были. Значит, возможно, и не для себя везла. Думала, пронесет, а по пути подставили… Впрочем, лучше всего подождать, когда Наташа сама скажет что-то", – подытожила девушка.